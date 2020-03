Avellino Avellino, la minoranza scrive al sindaco: “Seppur a distanza, vogliamo poter svolgere il nostro ruolo e dare un contributo” 17 marzo 2020

“Sono passati appena sei giorni da quando, con il decreto del governo, l’Italia è stata dichiarata Zona Protetta. Ma già dal 6 e poi dal 9 marzo il Comune di Avellino ha sospeso rispettivamente le attività di Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari”.

Inizia così la lettera aperta dei consiglieri comunali di minoranza di Avellino rivolta al sindaco e al presidente del civico consesso.

“Una misura giusta e necessaria, visti gli ulteriori sviluppi legati alla vicenda COVID-19, che però, purtroppo non avrebbe dovuto prevedere una nostra completa estromissione dalle politiche cittadine di reazione a questa drammatica emergenza che va guidata insieme nel rispetto dei ruoli”.

“In questa grave situazione, infatti, non esistono colori e non vanno agitate bandiere partitiche. Tutti noi, consiglieri di minoranza, siamo uomini e donne con un’ampia rete di relazioni sociali e professionali e avremmo voluto, anche noi, dare il nostro contributo alla nostra comunità per suggerire misure urgenti da attuare in favore della popolazione”.

“Siamo convinti che con la stessa solerzia con cui si è incentivato il lavoro dei nostri dipendenti in smartworking e come si è deciso di tenere le giunte in videoconferenza ci si possa riunire con strumenti digitali, alla portata di tutti, per essere costantemente aggiornati di quanto messo in atto fino ad oggi: apertura o meno del C.O.C., coordinamento delle operazioni di protezione civile, attività delle associazioni di volontariato e ancora situazione sui rientri dalle già zone rosse, persone in quarantena, attività di ASL e ospedale”.

“Per questo, con spirto collaborativo, chiediamo con solerzia al Presidente del Consiglio di metterci nelle condizioni di svolgere, seppur a distanza, il nostro mandato di Consiglieri Comunali coordinando azioni per un’informazione continua ai capigruppo, e di riflesso al consiglio, e per discutere, delle prossime misure da mettere in campo ascoltando proposte e consigli che possono andare a integrarle.

Siamo certi che riusciremo ad uscire da questo momento di grande emergenza, lavorando tutti insieme per il bene della città mettendo a disposizione della comunità tutte le migliori energie possibili”.