Avellino, l’interesse di Massimo Ferrero non è un film

di Claudio De Vito – Mollo tutto e investo ad Avellino. Sembra il titolo di un film prodotto da Massimo Ferrero che in realtà però pare davvero interessato a spostare i suoi interessi calcistici dalla Liguria all’Irpinia. Il produttore cinematografico è ormai sul punto di cedere la Sampdoria alla cordata capitanata dall’ex blucerchiato Gianluca Vialli e, stando a indiscrezioni sempre più insistenti delle ultime ore, avrebbe già puntato i riflettori sul club biancoverde.

Nelle scorse settimane, Er Viperetta aveva messo gli occhi sul Palermo caduto in disgrazia ma ha dovuto incassare la beffa al momento della scelta da parte del sindaco Leoluca Orlando. Ora la chance Avellino attraverso l’opera di intermediari che lo starebbe convincendo sulla bontà dell’investimento. Ferrero incasserebbe subito la cifra di 65 milioni di euro dalla cessione della Samp più bonus successivi.

Non è escluso che l’imprenditore romano possa fare affari con acquirente irpino, su tutti Angelo Antonio D’Agostino che nei giorni scorsi ha bussato alla porta di Gianandrea De Cesare con 500mila euro sul piatto senza tuttavia ricevere risposta. C’è infatti da fare i conti al momento con la volontà di non cedere – se non ad una cifra maggiore – da parte di Sidigas, che ora con l’allestimento della squadra sta dotando la società di un valore economico e patrimoniale spendibile in sede di trattativa.

Intanto però Massimo Ferrero resta alla finestra in attesa di sviluppi. Il disimpegno dalla Sampdoria lo metterebbe subito nelle condizioni di affondare il colpo sull’Avellino, compatibilmente con le tappe giudiziarie relative all’inchiesta della Guardia di Finanza che da novembre lo vede accusato di appropriazione indebita, autoriciclaggio, utilizzo di fatture false e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. Il 20 settembre è in calendario l’udienza preliminare.

Vicende che però sembrerebbero non scalfirne la volontà di investire altrove allo scorrere dei titoli di coda a Genova. Ferrero ad Avellino non è una certezza, ma nemmeno un film. E’ uno scenario da tenere in considerazione nella pazza estate del calcio avellinese destinata a regalare altre sorprese.