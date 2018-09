Avellino, il sindaco Ciampi rassicura: “Nessun ritiro del reddito di cittadinanza”

“Nella riunione dei capigruppo consiliari di questa mattina, c’è stato finalmente un primo passo in avanti verso il cambiamento. Non posso non apprezzare, infatti, che alcuni consiglieri comunali, in maniera del tutto disinteressata, hanno dato la propria disponibilità a dare un contributo di idee e priorità per il bene di Avellino”.

Ad affermalo è Vincenzo Ciampi, sindaco del capoluogo irpino, il quale prosegue: “Ringrazio, fin da ora, i capigruppo Ines Fruncillo, Adriana Percopo, Damiano Genovese e il vicepresidente del Consiglio Comunale Ettore Iacovacci, e i consiglieri Sabino Morano e Stefano Luongo, per il loro grande senso di responsabilità dimostrato, visto che entro domani mi faranno pervenire il loro contributo alle linee programmatiche.

Non posso non stigmatizzare, al tempo stesso – aggiunge Ciampi – la posizione del capogruppo Luca Cipriano, il quale ha posto due condizioni, che ho subito rispedito al mittente, per poter ridiscutere con il sottoscritto le linee programmatiche: l’azzeramento della giunta e il ritiro del ricorso al Tar di Salerno relativo alla verifica dell’esito elettorale. Credo che l’atteggiamento dei consiglieri pronti a collaborare, anzi ne sono certo, sia il miglior modo per affrontare il presente ed il futuro della nostra città.

In ultimo, vorrei tranquillizzare i cittadini di Avellino: le misure di contrasto alla povertà (reddito di cittadinanza locale) non sono state ritirate. Semplicemente, non saranno nell’agenda dei prossimi mesi sia perché siamo in attesa di conoscere con esattezza la situazione delle casse comunali, sia perché aspettiamo quanto deciderà in merito al reddito di cittadinanza il Governo nazionale”.