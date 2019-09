Attualità Avellino, il presidente UISP Troncone scrive al sindaco Festa 10 settembre 2019

Riceviamo e pubblichiamo una lettera del presidente UISP Renato Troncone indirizzata al sindaco di Avellino Gianluca Festa:

Gentile Sig. Sindaco, sono Renato Troncone, Presidente della UISP – Unione Italiana Sport Per tutti, Associazione di Promozione Sociale di Avellino, che opera da oltre settanta anni e che è ben radicata ad Avellino e Provincia, grazie alle 60 Associazioni a noi affiliate ed agli oltre 4.300 iscritti. Vengo subito al dunque: Lei ha presentato un Programma importante, impegnativo, ambizioso. Vuole cambiare il volto della nostra martoriata Città. Vuole riportarla al rango che le compete, per storia, cultura e bellezze naturali. E’ mia ferma convinzione che, una volta finita la kermesse elettorale, dobbiamo tutti – e sottolineo tutti, senza discriminazioni ideologiche o politiche – fare la nostra parte. A cominciare da me e dall’Associazione che mi onoro di rappresentare. Ebbene, Sig. Sindaco, voglio dirLe che noi della UISP siamo pronti a collaborare, a mettere le nostre energie al servizio di Avellino, senza “se” e senza “ma”! Nel concreto: la UISP, in passato, si è resa promotrice di un progetto per la realizzazione di una grande Pista Ciclabile, che avrebbe dovuto essere parte integrante del più ampio e qualificante Progetto “Parco del Fenestrelle”. Il Progetto della Pista giace da qualche parte negli Uffici Comunali da oltre 15 anni. Con la Giunta Foti sembrava si dovesse partire, ma poi tutto si è bloccato, per l’ennesima e – spero – ultima volta. Non voglio in questa sede discutere sui motivi, le cause, le difficoltà ecc. ecc…., preferisco guardare avanti e dico solo: vogliamo riaprire insieme questo impolverato fascicolo? Vogliamo, insieme, dare alla nostra Avellino un primo, piccolo pezzo del tanto che si merita? Il progetto è valido, è fattibile, è lì pronto per essere realizzato. Inoltre, potrà essere questa l’occasione, gentile Sig. Sindaco, per iniziare una costruttiva discussione sul futuro dello Sport in questa Città. Nella nostra visione, lo Sport deve essere un potente mezzo di aggregazione sociale; deve diventare uno strumento al servizio della Salute Pubblica; deve prevedere attività inclusive, con particolare riguardo alle fasce di popolazione socialmente e fisicamente più deboli e bisognose; deve tornare a svolgere la sua funzione educativa e di crescita per i più piccoli. A tale proposito, ho il piacere di comunicarLe che la UISP ha stipulato Convenzioni di collaborazione triennali con tre Istituti Comprensivi – con altri due le Convenzioni sono in via di definizione – ad Avellino e Provincia.Le chiedo perciò, gentile Sig. Sindaco, un incontro al più presto. Avellino non può più aspettare! Nel frattempo, Le auguro di raggiungere tutti gli obiettivi che si è proposto e Le porgo i più cordiali saluti da parte mia e di tutta la nostra Associazione.