Avellino Calcio L’Avellino riparte da Ignoffo e Cinelli con la suggestione D’Angelo 29 luglio 2019

di Claudio De Vito – L’Avellino è pronto ad annunciare il nome del nuovo allenatore dopo un weekend di valutazioni e riflessioni. Alla fine la scelta è ricaduta su Giovanni Ignoffo, il quale affiancherà Daniele Cinelli reduce dall’esperienza da vice di Giovanni Bucaro. Da un palermitano all’altro, anche se si tratta di un vero e proprio tandem in virtù del fatto che Cinelli non ha il patentino per allenare in C.

In giornata è attesa l’ufficialità estesa a tutto lo staff tecnico. Il duo Ignoffo-Cinelli ha sbaragliato la concorrenza di Salvatore Campilongo, che inizialmente sembrava il maggiore candidato, ed Ezio Capuano non gradito alla piazza. “Per me allenare l’Avellino sarebbe stato il coronamento di un desiderio sempre avuto dall’epoca di Sibilia” ha fatto sapere il trainer salernitano rammaricato per non essere riuscito a far parte del progetto irpino.

Sul fronte della rosa, c’è già il sì di Santiago Morero e Luis Maria Alfageme. Tra oggi e domani Salvatore Di Somma avrà altri contatti con gli agenti di altri due protagonisti della passata stagione, Alessandro Di Paolantonio e Matteo Gerbaudo. Le chances di vederli ancora in biancoverde sono elevate.

Con loro anche Fabiano Parisi e Tommaso Carbonelli, ma Di Somma nel corso del weekend ha lavorato ad altre trattative come quella per il centrocampista Simone Tascone, di proprietà del Pescara ma in prestito proprio in C al Fano nell’ultimo torneo. Occhi puntati anche sul difensore Giuliano Laezza della Sicula Leonzio. E poi c’è la suggestione rappresentata dal possibile ritorno di Angelo D’Angelo, confermato dalla Casertana ma sempre tentato da un’esperienza bis al Partenio-Lombardi. La trattativa non sarà delle più agevoli alla luce degli altri due anni di contratto con i falchetti.

Ma Di Somma ha anche definito a grandi linee la struttura del settore giovanile. Dario Rocco allenerà la Berretti, Raffaele Biancolino l’Under 17 e per l’Under 15 l’idea è quella di un’altra operazione nostalgia chiamata Juary. Nella giornata di domani è prevista la conferenza stampa di presentazione di diesse e staff tecnico. A seguire, con ogni probabilità tra mercoledì e giovedì, i primi calciatori si raduneranno per il via al tanto sospirato pre-campionato.