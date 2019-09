Avellino, Ignoffo: “Albadoro infortunato, voglio cattiveria e lucidità”

di Claudio De Vito. Alla vigilia del derby con la Cavese, il tecnico dell’Avellino Giovanni Ignoffo ha parlato in conferenza stampa: “Mi aspetto una prestazione fatta di temperamento e cattiveria agonistica ma anche di serenità, per certi versi lucidità. In questo scorcio di settimana ho detto ai ragazzi di continuare la crescita e mettere più attenzione in quegli episodi che alla fine possono determinare il risultato”.

“Le novità di formazione ci saranno perché è la terza partita in otto giorni – ha spiegato Ignoffo – Abibi-Tonti? Dobbiamo ancora decidere, chiederò un parere ai miei collaboratori. Valuterà stasera e domani mattina. Davanti ho una scelta obbligata perché Albadoro ieri si è fermato e non sarà della partita, ha avuto un leggero affaticamento muscolare. De Marco è in ballottaggio per una maglia da titolare. Morero e Rossetti sono recuperati. Karic e Palmisano rimarranno fuori. Il modulo alternativo? I secondi tempi fatti in casa con 4-4-2 nelle ultime gare mi hanno dato garanzie”.