Avellino, furti nei market: in tre nei guai

di AnFan

Professionisti dei furti in negozi di alimentari, liquori e abbigliamento. Arrivano dalla Georgia, e sono abilissimi a utilizzare strumenti per scassinare serrature e finestre ed eludere anche le più moderne attrezzature tecnologiche. Ad Avellino hanno agito ripetutamente. Dimostrando una incredibile capacità nel rimuovere i sistemi anti taccheggio. Anche quelli più sofisticati.

Hanno agito fino alla scorsa settimana. Poi, i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Avellino, al comando del maresciallo Genovino Moschella, hanno raccolto nei loro confronti una lunga serie di prove. E li hanno denunciati. I tre georgiani hanno tra i 30 e i 42 anni. I militari li hanno bloccati in via Morelli e Silvati. Avevano appena commesso un furto. Nell’auto dove viaggiavano gli investigatori hanno trovato liquori e generi alimentari. Tutta merce rubata nel Carrefour di Avellino.

Le indagini sono continuate. E grazie alle immagini riprese dal servizio di sorveglianza del supermercato hanno individuato nei tre gli autori del furto. Ma non solo, hanno anche potuto verificare l’estrema abilità della banda. Sono ora in corso altri accertamenti. I carabinieri vogliono scoprire quanti furti hanno commesso in zona e dare un nome e un volto ai complici che hanno agito insieme a loro.

Le bande dei georgiani sono esperte anche in furti in appartamento. Sono riusciti spesso a introdursi anche in abitazioni protette da complessi sistemi di sicurezza.