Avellino, furti di mascherine in centro città

di AnFan – Ladri di mascherine ad Avellino. Il Coronavirus ha creato una nuova categoria di topi di appartamento, anche se sarebbe più corretto chiamarli topi da cassette delle lettere. Hanno colpito in centro città, a ridosso di Corso Vittorio Emanuele, eseguendo due furti.

I ladri hanno portato via alcune delle mascherine consegnate, da Poste Italiane, anche negli edifici del capoluogo irpino.

Una signora racconta: “Le mascherine destinate alla mia famiglia sono scomparse dopo 2 secondi dalla consegna nella buca della posta. Un piccolo, grande gesto di inciviltà. Al turpiloquio preferisco parole di saggezza. Ma solo per ricordarle a me stessa, rassegnata del fatto che per i miserabili non c’è speranza. “Non nobis solum nati sumus” (non siamo nati solo per noi).