Avellino, furti in auto: caccia ai ladri

di AnFan – Autoradio rubate ad Avellino a ridosso di piazza Kennedy. E’ accaduto ieri, proprio nella centralissima zona del capoluogo irpino. E non si tratta della prima segnalazione di questo tipo negli ultimi giorni. Settimane fa, infatti, erano stati numerosi i casi di Renault Capture rubate fra Contrada e proprio Avellino. Gli allarme di quelle vetture, come rivelato anche da un’ultima indagine condotta a Napoli sui furti di auto, si sono rivelate più semplici da eludere. Furti che si aggiungono ai colpi in appartamento che si sono registrati in questi giorni. E che hanno spinto alcuni sindaci dell’hinterland avellinese a recarsi in Prefettura. Dove è stato deciso l’aumento delle pattuglie delle forze dell’ordine. I furti in abitazione sono avvenuti, oltre che ad Avellino, anche ad Aiello del Sabato, Contrada e Cervinara. Le indagini – per individuare gli autori dei furti in auto – partiranno dalle immagini raccolte dalle telecamere stradali. (La foto di copertina è di archivio)