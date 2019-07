Avellino Calcio Avellino, la fuga continua. Tocca a Bucaro: “Lascio a malincuore” 25 luglio 2019

Anche Giovanni Bucaro saluta l’Avellino dopo aver atteso all’infinito una chiamata. Il caos Sidigas lo ha convinto a mollare la presa sulla panchina biancoverde che gli ha regalato la duplice soddisfazione di un campionato e uno scudetto dilettanti vinti. Ma adesso è il momento dei saluti affidati ad una lettera pubblicata da gianlucadimarzio.com:

“Cari tifosi, a memoria di chi mi è accanto, perché essendo in campo (era difficile che io sentissi la telecronaca) con la Mia squadra, a Rieti i commentatori dissero che sembrava non esprimessi emozioni. Non era così. Infatti alla fine esplosi di gioia per un traguardo che nessuno si aspettava ma che io ho sentito mio da quando accettai. Ad Avellino sono molto legato e questa esperienza ha fortificato questo mio pensiero: un gruppo perfetto, una proprietà che dava piena fiducia e presenza. Insomma, un’alchimia che insieme alla nostra e alla vostra, popolo avellinese, ha reso possibile tutto ciò. Oggi il seguito lo conoscete tutti, perché in tanti, forse troppi, scrivono, ma io ancora non sono stato contattato almeno per chiarimenti che mi erano dovuti. Anzi, convinto del contrario ho declinato altre proposte perché pensavo di proseguire: invece mi trovo a dover rispondere ai miei ragazzi che non so nulla e che se trovano altro io oggi da solo non posso dare garanzie.

Lascio a malincuore ma oggi per tutte queste dinamiche il mio è un atto dovuto. È stata una esperienza da annali: il tempo non potrà toglierla a nessuno di noi che l’abbiamo vissuta, agognata, raggiunta. Forza lupi sempre!”.