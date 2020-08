Avellino, falsi attestati d’inglese. Annullato concorso per autisti in Lazio

di AnFan – La Cotral, azienda che gestisce il trasporto pubblico in Lazio, ha annullato un concorso per l’assunzione di 100 nuovi autisti perché non conoscevano l’inglese, anche se avevano dichiarato di esserne pratici con tanto di certificazioni.

Gli attestati, con date che spesso coincidono con l’uscita del bando della Cotral, sono quasi tutti di dubbia origine. Alcune scuole di formazione a cui si è riusciti a risalire operano in provincia di Napoli e in provincia di Avellino.

Oltre alle date, ciò che in realtà ha allertato la Cotral è stata una email anonima di un paio di settimane fa. Nel testo si denunciava che molti partecipanti avevano acquistato i diplomi, senza fare neanche un giorno di corso.

Infatti 55 partecipanti su 71 sono risultati non idonei in inglese. Il concorso è stato annullato e tra pochi giorni ne partirà un altro. I “furbetti” intanto sono stati denunciati per falso.