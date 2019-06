Avellino Primo Piano Avellino a scuola di sicurezza, le Forze dell’Ordine schierate insieme a centinaia di studenti 4 giugno 2019

Stamane il Corso Vittorio Emanuele II si è trasformato per un giorno in una palestra di Sicurezza Stradale. Una campagna di sensibilizzazione alla Sicurezza Stradale a 360 gradi e per 365 giorni all’anno, promossa da Volvo Trucks, che dopo aver viaggiato in tante città italiane, è arrivata ad Avellino con la collaborazione delle Forze dell’Ordine e delle Istituzioni.

Ha partecipato il numero più alto di studenti dalle scuole materne alle scuole superiori e Itis con le domande più tecniche per i mezzi meccanici.

L’iniziativa ha coinvolto tutti i rappresentanti degli “Alleati della Strada” che ogni giorno con il proprio impegno e lavoro assicurano la sicurezza sulle nostre strade: Carabinieri, Polizia Municipale, Polizia Stradale e la Protezione Civile di Montoro, che hanno incontrato gli studenti con uomini e mezzi per far conoscere da vicino il proprio operato e gli strumenti della sicurezza. Hanno inoltre partecipato e reso possibile l’evento, il Commissario straordinario Comune di Avellino, Giuseppe Priolo, il Provveditore di Avellino, Rosa Grano ed il Prefetto di Avellino, Maria Tirone oltre a Marco Bove della Formatore nazionale Unasca e Samantha Sassi del Marketing Volvo Trucks.

Gli studenti sono saliti su una motrice per conoscere i più moderni sistemi di sicurezza sviluppati da Volvo Trucks, scoprendo anche le nuove tecnologie e l’innovazione che rivoluzionerà il settore della guida e dei trasporti in chiave di sicurezza attiva e passiva.

Sono state allestite 3 aree tematiche e le classi hanno compiuto a turno l’intero percorso tra le “stazioni” delle varie Forze dell’ordine e di sicurezza intervistando le pattuglie ed ascoltando i loro consigli e racconti.

I formatori delle autoscuole Unasca, partner nazionale del progetto Stop Look & Wave, hanno spiegato a bambini e ragazzi quanto sia fondamentale la lotta contro la distrazione e quale sia l’educazione verso la nuova guida automatizzata.

Un’esperienza emozionale unica nel suo genere in cui le istituzioni di Avellino, le Forze dell’Ordine, quotidianamente impegnate sul territorio, e Volvo Trucks si sono messe a disposizione degli studenti per far sì che la sicurezza e il rispetto per l’ambiente diventino abitudine quotidiana e che la conoscenza degli strumenti di prevenzione vada di pari passo con la formazione di una cultura della consapevolezza e del valore sociale della strada.