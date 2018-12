Avellino Calcio Avellino, emergenza squalifiche: Bucaro studia la migliore soluzione 21 dicembre 2018

di Claudio De Vito – Quanti dubbi nella testa di Giovanni Bucaro costretto a rivedere ampiamente le sue scelte di formazione a causa del poker di squalificati (Pizzella, Morero, Matute e Tribuzzi). L’Avellino si è allenato questo pomeriggio a porte chiuse calandosi a tutti gli effetti nella preparazione del match di domenica (ore 16.30) contro il Latina.

La prima grana riguarderà i pali dove il tecnico biancoverde dovrà ricorrere nuovamente a Ettore Lagomarsini con l’inevitabile modifica dell’assetto under tra gli uomini di movimento. Poi ci sono le pesanti defezioni, una per reparto, che priveranno la squadra di punti di riferimento imprescindibili in questo momento. E dulcis in fundo il dubbio sul sistema di gioco da adottare contro la formazione dell’ex di turno Raffaele Di Napoli (era il secondo di Salvatore Campilongo nella prima esperienza biancoverde di Ferdinando Sforzini e Nicola Ciotola) pronta a schierarsi con il 4-3-3.

Ecco allora che alla fine dovrebbe prevalere proprio la soluzione a specchio rispetto all’avversario, così da dare anche continuità ad un progetto tattico tutto da aggiornare per via degli sbocchi di mercato attesi a gennaio. La linea difensiva è praticamente già composta a prescindere dal discorso tattico: Matteo Dionisi si sposterà al centro accanto a Niccolò Dondoni, Rocco Patrignani è favorito su Eddy Omohonria a destra e Fabiano Parisi conserverà il posto sull’out mancino.

Due invece le opzioni in mezzo al campo dove i due interpreti sicuri del posto sarebbero Alessandro Di Paolantonio e il rientrante Matteo Gerbaudo. Giovanni Bucaro infatti potrebbe confermare al loro fianco Tommaso Carbonelli oppure decidere di rispolverare Francesco Buono, che non gioca una gara da titolare dal 14 novembre ad Aprilia, anche in virtù delle non perfette condizioni del jolly romano classe 2000.

Quest’ultimo però potrebbe anche essere schierato come esterno d’attacco nel tridente, ruolo che per caratteristiche e lo status di under potrebbe ricoprire anche Eleoeneai Tompte. Lo staff medico è al lavoro per consentire a Carbonelli di superare del tutto la botta alla caviglia rimediata contro la Lupa Roma. Nessun dubbio invece ci sarebbe sulla presenza dal primo minuto di Franco Da Dalt, in vantaggio su Nicola Ciotola ma che potrebbe fare anche la mezzala. Per guidare la linea offensiva centralmente il ballottaggio tra Alessandro De Vena e Ferdinando Sforzini è serrato.

Potrebbero giocare entrambi in un ipotetico 4-4-2 con i quattro under impiegati tra difesa e centrocampo (Patrignani, Parisi, Buono e Carbonelli). Insomma Bucaro ha possibilità di scelta sia a livello tattico che di interpreti nonostante le tante squalifiche e le carenze di organico che gli permettono di attingere dal bacino under soltanto il minimo sindacale.

Alle 20 Mixed Zone sulla Web Tv di Irpinianews.

Torna questa sera alle 20 Mixed Zone, il format di approfondimento sportivo ideato e condotto da Claudio De Vito sulla Web TV di Irpinianews.

L’Avellino si rialza contro il Budoni e ora punta il Latina per l’ultima fatica dell’anno. Le ultime da casa biancoverde con un occhio rivolto sempre al mercato e con gli spunti offerti dai commenti live dei tifosi alla diretta Facebook.

L’appuntamento fisso è alle 20 il martedì e il venerdì in diretta streaming su Irpinianews e Facebook sulle fanpage Irpinianews e Mixed Zone Irpinianews e nel gruppo ufficiale Mixed Zone Irpinianews. Dopo la diretta, le puntate saranno disponibili on demand su Irpinianews oltre che sui nostri canali social.