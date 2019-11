Avellino: è morto Giovanni Cini, domani pomeriggio i funerali

Alfredo Picariello – Questa volta ha sorpreso tutti, perché se n’è andato via in punta di piedi. E questo non era proprio il suo stile. Il “toscanaccio maledetto” ha giocato un brutto scherzo ed è morto all’età di 89 anni. La notizia si è diffusa questa mattina. Giovanni Cini è morto. Era conosciutissimo ad Avellino e voluto bene, nonostante un caratterino “niente male”. La sua passione per il circuito ciclistico lo ha reso celebre, anche se il capoluogo aveva imparato a volergli bene nel periodo del dopo-terremoto.

E’ stato il “motore” della Misericordia subito dopo il sisma del 1980, quando si è innamorato di Avellino, decidendo di restare qui per sempre. Dopo la Misericordia, ha messo tutto se stesso nell’organizzazione del circuito ciclistico. Dopo tanti anni, quest’estate non è riuscito ad organizzarlo. Ma voleva a tutti i costi organizzare l’ultimo della sua vita, prima di compiere 90 anni, e già si stava attivando per il prossimo anno.

I funerali di Giovanni Cini si terranno domani pomeriggio alle 15, quando partiranno da via Largo Ferriera 56, dove abitava, e si celebreranno al Duomo. Cini lascia la moglie e tre figli.