Avellino, Di Maio attacca De Luca: “La politica fuori dalla sanità”

Marco Grasso – “Ci hanno chiesto di togliere i poteri sulla sanità a De Luca e lo abbiamo fatto, mandando in Campania i nostri commissari. Ma purtroppo è servito a poco, perché sono stati nominati dei direttori per fare la guerra al nuovo Commissario. Da questa situazione si uscirà solo quando stabiliremo per legge che la politica non potrà più fare nomine nella sanità”.

Il Ministro dello Sviluppo Economico Luigi Di Maio infiamma il popolo dei Cinque Stelle, ritrovatosi in via Matteotti dopo la spallata del 4 marzo. Allora sul palco, alle spalle del vicepresidente del Consiglio dei Ministri, c’era Vincenzo Ciampi. Stavolta c’è il nuovo candidato a sindaco pentastellato Ferdinando Picariello e la squadra dei 32 consiglieri.

“Sono contento di chiudere il mio tour per le europee ad Avellino, nella città dove sono nato. E’ una città che porto nel cuore, come tutto il nostro Paese per il quale stiamo lavorando senza sosta. Ci dicono che nei nostri primi dieci mesi non abbiamo fatto tutto quello che avevamo promesso e immaginato. Probabilmente è vero, ma sarebbe il caso di ricordare – incalza Di Maio – che se chi ci ha preceduto avesse fatto parte del proprio dovere, non ci sarebbe stato bisogno del Movimento Cinque Stelle per rimettere a posto le cose”.

Accompagnato nel tour elettorale dai parlamentari irpini Michele Gubitosa, Maria Pallini. Generoso Maraia e Ugo Grassi e il sottosegretario Carlo Sibilia, Di Maio non ha ricevuto la delegazione sindacale alla quale era stato garantito un momento di confronto sulle diverse vertenze aperte sul territorio, a partire da ex Irisbus, Fca e ex Isochimica.

Dal palco Di Maio carica a testa bassa sulla politica del passato, sulla cosiddetta Seconda Repubblica. Alle sue spalle scorrono immagini e video di Berlusconi, Cirino Pomicino e Miccichè che finiscono, uno dopo l’altro, nel mirino del ministro del Lavoro.