Avellino Calcio De Vena saluta l’Avellino: giocherà nel Giugliano 17 giugno 2019

di Claudio De Vito – Le strade di Alessandro De Vena e dell’Avellino si separano. Ad annunciarlo implicitamente è stato lo stesso calciatore partenopeo che su Instagram ha ringraziato e salutato la piazza biancoverde.

“Ci tengo a ringraziarvi per il meraviglioso calore che mi avete trasmesso quest’anno – ha scritto il bomber di Quarto – Mi sono sentito sempre a casa! Mi avete dato tanta forza, in parte se ho avuto quei risultati è stato anche per il vostro assiduo sostegno. Grazie mille! Non dimenticherò mai quest’esperienza che per me è stata unica ed importante. Vi auguro il meglio. Un abbraccio grande e sempre forza Avellino”.

Dopo una strepitosa annata a livello realizzativo con 23 gol messi a segno, De Vena non prolungherà la sua esperienza con i lupi. Alla base c’è una scelta personale dell’attaccante che ha preferito avvicinarsi ancora di più alla famiglia. Il prossimo anno giocherà ancora in D nel Giugliano che ne ha annunciato l’ingaggio a metà mattinata.

(foto F.C. Giugliano)