Avellino Calcio Avellino, conto alla rovescia per il ritorno in campo 25 giugno 2018

di Claudio De Vito – Mentre i calciatori si godono le vacanze in casa Avellino fervono i preparativi per il via alle danze sul campo in vista della prossima stagione. L’esordio ufficiale è stato già fissato: l’Avellino debutterà nell’annata 2018/2019 il 5 agosto facendo il suo ingresso in Tim Cup al secondo turno eliminatorio davanti al pubblico amico.

Prima però ci sarà da rompere il ghiaccio con la preparazione estiva che dovrà immettere le benzina necessaria nelle gambe degli atleti biancoverdi. Non è stato ancora comunicato il programma pre-campionato, ma l’Avellino dovrebbe radunarsi giovedì 12 luglio direttamente al Partenio-Lombardi per quattro giorni di allenamenti sul sintetico. Il pre-ritiro si concluderebbe pertanto domenica 15 luglio con partenza alla volta di Ariano Irpino nella stessa giornata con accoglienza da parte dell’Hotel Incontro.

Il ritiro sul Tricolle scatterebbe lunedì 16 all’arena “Pietro Mennea” con una durata di due settimane. L’ultimo giorno di sudore in Valle Ufita dovrebbe essere il 29 luglio in modo da consentire alla squadra di tornare sul sintetico per preparare la sfida di coppa. Da stabilire date e avversari dei test amichevoli con il coinvolgimento di rappresentative locali già allestite in occasione dei ritiri di Sturno. Intanto il sindaco di Ariano Irpino Domenico Gambacorta e l’amministrazione comunale stanno lavorando per accogliere l’U.S. Avellino e i suoi tifosi nel migliore dei modi.