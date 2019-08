Avellino Calcio Avellino, continuano i provini: altri tre baby dalla D per Ignoffo 5 agosto 2019

di Claudio De Vito – Altri volti nuovi questo pomeriggio in campo per l’Avellino giunto al suo terzo giorno di preparazione pre-campionato. Detto di Diego Albadoro e Santiago Morero in attesa di ufficializzazione, Giovanni Ignoffo vede salire a venti i calciatori a sua disposizione.

Sono sbarcati al Partenio-Lombardi per i provini il portiere irpino classe ’97 Mario Landi, senza squadra dopo aver militato nel Città di Messina in D. Per lui da giovanissimo già una parentesi in città tra i pali del San Tommaso. In difesa invece la new entry è il terzino destro del ’98 Aniello Matrone, lo scorso anno avversario dei lupi con la maglia del Monterosi. Il ’99 Marco Silvestri, cresciuto nel Genoa ma anche lui reduce da un’annata in Lega Nazionale Dilettanti con la casacca del Ligorna, invece è l’opzione da provare per la mediana.

Come anticipato, definita la trattativa con Santiago Morero che, dopo il colloquio decisivo con Salvatore Di Somma, è sceso in campo per allenarsi tra gli applausi dei tifosi e la calorosa accoglienza dei compagni di squadra. Alla finestra Alessandro Di Paolantonio. Il suo agente Federico Andrenacci attende una chiamata da parte del club biancoverde. Il gruppo resta giovane ma l’arrivo di Morero e Albadoro innalza significativamente il tasso di esperienza della truppa irpina.

La lista dei calciatori a disposizione di Giovanni Ignoffo

Portieri

Landi Mario – 1997 (svincolato)

Pizzella Antonio – 2001

Pone Antonio – 2001

Difensori

Matrone Aniello – 1998 (Monterosi)

Morero Santiago – 1982

Njie Fallou – 1999 (Genoa)

Parisi Fabiano – 2000

Pecorella Mario – 2000

Petrucci Silvio – 2000 (Palermo)

Saporito Sergio – 2001

Zullo Walter – 1990

Centrocampisti

Carbonelli Tommaso – 2000

Corcione Mario – 2001

Falco Alessandro – 2001

Migliaccio Pio – 2001

Palmisano Luca – 1999

Silvestri Marco – 1999 (Genoa)

Attaccanti

Graziano Giacomo – 1999 (Catania)

Pisano Carmine – 2001

Albadoro Diego – 1989 (svincolato)