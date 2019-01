Avellino Calcio Avellino, il Como stoppa Bizzi: “Non si muove da qui” 2 gennaio 2019

di Claudio De Vito – “In merito alle notizie uscite su alcuni media di un possibile trasferimento di Mirko Bizzi, la società Como 1907 tiene a precisare che si tratta di voci prive di fondamento e che il portiere rimarrà a Como fino al termine della stagione”.

È la nota ufficiale con la quale la società lariana ha frenato sensibilmente sul trasferimento all’Avellino del suo portiere classe ’99. Quella che sembrava una trattativa prossima alla definizione infatti si è trasformata in un vero e proprio intrigo di mercato che coinvolge anche il Cagliari, club che detiene il cartellino dell’ex Varese.

Perentoria la posizione del Como che in realtà vorrebbe un’alternativa tra i pali prima di privarsi di Bizzi. La trattativa pertanto vive una fase di stallo con il Cagliari chiamato a sbrogliare la matassa per il prestito del giovane calciatore in biancoverde.

Di certo c’è che Bizzi non sarà disponibile già per il match con il Ladispoli. Alla vigilia del via al mercato di gennaio subito un intoppo per il direttore sportivo Carlo Musa convinto di aver finalmente trovato la soluzione under per la porta di Giovanni Bucaro.