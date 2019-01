Avellino Avellino città Smart: martedì 22 gennaio la firma in Regione del Programma integrato città sostenibile 15 gennaio 2019

Martedì 22 gennaio alle ore 11.30 presso la Sala della Giunta Regionale di Palazzo Santa Lucia della Regione, il governatore della Campania Vincenzo De Luca firmerà il provvedimento di Delega per l’attuazione del PICS (Programma Integrato Città Sostenibile) della città di Avellino con il commissario straordinario Giuseppe Priolo, in qualità di autorità urbana.

E’ il primo step verso la realizzazione degli interventi del P.I.C.S., inseriti nel Documento di Orientamento Strategico, predisposto dal Servizio Strategico Europa dell’Ente ed approvato dall’Amministrazione Comunale. All’Autorità Urbana di Avellino, in qualità di Organismo Intermedio del POR FESR Campania 2014/2020, attraverso il Provvedimento di Delega, saranno delegati i compiti e le funzioni dell’Autorità di Gestione del POR FESR 2014/2020 connessi al perseguimento della strategia di sviluppo urbano prevista nell’ambito dell’Asse 10 del POR Campania FESR 2014/2020: “AVELLINO SMART per una città sostenibile, innovativa, competitiva ed inclusiva“.

Al Comune di Avellino sono stati assegnati circa 18 milioni di euro per l’attuazione dell’Asse 10 “Sviluppo Urbano Sostenibile“: si tratta di interventi sui siti storici cittadini programmati per valorizzare il turismo e per realizzare un sistema integrato di accesso turistico alla SMART City, di progetti per riqualificare il sistema di pubblica illuminazione, per incentivare il rilancio economico del centro storico con l’apertura di nuove attività per ottimizzare ed innovare i servizi pubblici e privati, le botteghe artigianali ed esercizi commerciali, ma anche di progetti sociali destinati alle fasce più deboli e di contrasto alla povertà.