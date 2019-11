Avellino Calcio Avellino-Cavese, Tribuna Terminio off-limits: scatta la prevendita 4 novembre 2019

di Claudio De Vito. Sarà un Partenio-Lombardi a mezzo servizio quello che ospiterà Avellino-Cavese, gara valevole per i sedicesimi di Coppa Italia Serie C, in programma mercoledì alle 20.30. Per l’occasione infatti, oltre alla solita Curva Nord, sarà chiusa anche la Tribuna Terminio. Motivo: concentrare il poco pubblico atteso in una tribuna e una curva e, di pari passo, tagliare le spese per l’apertura della tribuna col doppio anello. Si è unito l’utile al dilettevole.

Dunque i tifosi potranno accomodarsi soltanto in Curva Sud, Tribuna Montevergine Laterale, Tribuna

Montevergine Centrale, Tribuna d’Onore e Settore Ospiti. Biglietti in vendita da questo pomeriggio online e presso tutti i punti vendita autorizzati VivaTicket. Questi invece gli orari della biglietteria dello stadio: oggi fino alle 19, domani dalle 16 alle 19 e mercoledì dalle 13 fino al fischio d’inizio della gara.

Inalterati i prezzi che saranno quelli applicati per il campionato: 10 euro per la Curva Sud, 20 euro per la Montevergine Laterale, 30 euro per la Centrale e 50 per la Tribuna Vip. 10 euro il prezzo per la tifoseria ospite. Ingresso gratis per i bambini fino a 10 anni. Chi acquisterà il tagliando mercoledì pagherà due euro in più.