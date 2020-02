di Claudio De Vito. Con la testa assorta in mille pensieri, l’Avellino ospita la Cavese con il duplice obiettivo di tornare alla vittoria che manca da troppo tempo e di vincere il primo derby di campionato. Una missione non impossibile ma complicata dal clima surreale atteso al Partenio-Lombardi e da una situazione societaria diventata oramai un rebus. Bisognerà pertanto andare oltre il contorno burrascoso per tornare a gioire.

Capuano è uno specialista in contesti simili e in più ha recuperato uomini utili al suo spartito tattico. Uno di questi è Celjak che dovrebbe essere confermato nel pacchetto arretrato stringendo i denti al pari di Bertolo. In mezzo a loro dovrebbe agire Illanes complice la squalifica di Laezza. Rispetto ad una settimana fa si rivedrà De Marco in mediana orfano del febbricitante Garofalo. In attacco Albadoro è forma ma Pozzebon è in vantaggio nel ballottaggio proprio come Sandomenico che dovrebbe essere preferito a Ferretti.

Otto infortunati, tre squalificati e due esclusi per scelta tecnica rappresentano invece il conto che Campilongo deve pagare nelle scelte di formazione per la Cavese. Gli aquilotti hanno perso anche Cesaretti che in avanti, complice anche la squalifica di Russotto, sarà rimpiazzato con ogni probabilità da Di Roberto, chiamato a dare sostegno alla finalizzazione di Germinale. Castagna invece il sostituto di Lulli in mezzo al campo. Sei under in campo, cinque dei quali – quattro 2000 ed un ’98 – tra porta e difesa con Matino leader del reparto in virtù dell’assenza per squalifica di Marzorati.

Avellino-Cavese, le probabili formazioni

Avellino (3-4-3): Dini; Celjak, Illanes, Bertolo; Rizzo, De Marco, Di Paolantonio, Parisi; Micovschi, Pozzebon, Sandomenico.

A disp.: Tonti, Morero, Zullo, Rossetti, Albadoro, Ferretti, Njie, Alfageme, Izzillo, Evangelista, Federico. All.: Capuano.

Indisponibili: Charpentier, Garofalo, Karic, Palmisano, Silvestri.

Squalificati: Laezza.

Ballottaggi: Pozzebon-Albadoro 55%-45%, Sandomenico-Ferretti 55%-45%.

Cavese (4-4-1-1): Bisogno; Nunziante, Matino, Marzupio, Ricchi; Spaltro, Matera, Castagna, Sainz-Maza; Di Roberto; Germinale.

A disp.: Paduano, Abibi, Polito, Cernaz, Mirante, Romano, Bulevardi, De Luca. All.: Campilongo.

Indisponibili: Addessi, Badan, Cesaretti, De Rosa, Favasuli, Galfano, Kucich, Lulli, Nunziata, Rocchi.

Squalificati: D’Andrea, Marzorati, Russotto.

Ballottaggi: Di Roberto-Cernaz 55%-45%.

Arbitro: Marcenaro di Genova. Assistenti: Niedda e D’Elia di Ozieri.