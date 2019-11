Avellino Calcio Avellino-Cavese, Capuano: “Chi non è venuto si è perso un bello spettacolo” 6 novembre 2019

di Claudio De Vito. Il tecnico dell’Avellino Ezio Capuano ha commentato la vittoria per 2-1 sulla Cavese: “Mi è dispiaciuto vedere poca gente allo stadio, chi non è venuto si è perso un bello spettacolo. E’ stata una partita divertente. La Cavese ha giocato con la migliore formazione. Ci sono due aspetti che mi confortano: il miglioramento nella distruzione del gioco e il fatto che non ci abbattiamo mai. Dobbiamo soltanto migliorare in difesa perché non possiamo prendere gol così. Chiunque ha giocato ha fatto benissimo come Palmisano, ciò dimostra che chi si allena al massimo ha la sua chance. Alfageme è una mia vittoria, stamattina gli ho detto che avrebbe fatto gol. Il Potenza? Ha vinto a Reggio Calabria, che non è cosa da poco”.