Avellino, Capuano: “Cavese sulla difensiva, li abbiamo sfondati”

di Claudio De Vito. “Non mi è piaciuto il primo tempo, meglio invece la ripresa”. Ezio Capuano porta a casa un altro punto che il suo Avellino ha conquistato contro una Cavese che “ha perso tempo dal primo al centesimo minuto” mettendo il bastone fra le ruote sulla strada verso il ritorno alla vittoria.

“Siamo stati più aggressivi nel secondo tempo – ha sottolineato il tecnico biancoverde – loro sono venuti fuori soltanto con quattro palle lunghe, li abbiamo tenuti bassi. Ai ragazzi non posso rimproverare nulla per intensità e distribuzione del gioco. Siamo stati anche sfortunati con la traversa colpita da Micovschi. Li abbiamo sfondati sia a destra che a sinistra con una facilità disarmante, partite così alla fine rischi anche di perderle. Il clima non ci ha aiutato – ha rimarcato Capuano – spero che da domani ci sia serenità. Lombardi? L’ho salutato ma preferisco non parlare della società, piuttosto sono rammaricato per non aver vinto”.