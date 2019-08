Avellino Calcio Avellino-Catania sotto il sole d’agosto. Serie C: giorni e orari stagionali 13 agosto 2019

La Lega Pro ha comunicato il programma della prima giornata di campionato dei tre gironi della Serie C e più in generale la programmazione per tutta la stagione. Per quel che riguarda il turno inaugurale, Avellino e Catania scenderanno in campo senza sconti per il caldo. Lupi ed etnei infatti si affronteranno domenica 25 agosto alle 15. Rieti-Ternana darà il via alle danze del girone il giorno prima in notturna.

Ma la Lega di Francesco Ghirelli ha definito anche il quadro relativo ai giorni e agli orari canonici che varranno per tutta l’annata. Le gare si disputeranno nella giornata di domenica (eccetto i turni infrasettimanali e la 17^ giornata di ritorno di sabato 11 parile, turno pasquale) con anticipi e posticipi nelle giornate di sabato e lunedì. Saranno determinati tre anticipi il sabato (uno per girone) ed un posticipo il lunedì.

Le gare della domenica si giocheranno nella fascia delle 15 e delle 17.30. Per gli anticipi e per i posticipi l’orario è quello delle 20.45. I turni infrasettimanali si disputeranno nella giornata di mercoledì. Le società coinvolte nei posticipi del lunedì disputeranno il turno infrasettimanale immediatamente successivo, nella giornata di giovedì. Le gare saranno programmate alle 18.30 e alle 20.45.