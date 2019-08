di Claudio De Vito. L’Avellino fa l’esordio in campionato contro il Catania in un Partenio-Lombardi gremito da cinquemila persone.

Confermato l’undici obbligato biancoverde che Ignoffo schiera con il 3-5-2. Out Parisi per squalifica e Karic, De Marco e Illanes il cui tesseramento non è stato ancora autorizzato. Recupero lampo invece per Njie che figura in panchina. Lo schieramento titolare è quello di una settimana fa con Morero al centro della difesa, Di Paolantonio in cabina di regia e il tandem Alfageme-Albadoro in avanti. Nel Catania invece Llama scalza Mazzarani in mezzo al campo. Saporetti vince il ballottaggio nelle retrovie con Mbende. Tridente offensivo formato da Sarno, Di Piazza e Di Molfetta. 285 tifosi al seguito degli uomini di Camplone.

Avellino-Catania, le formazioni ufficiali.

Avellino (3-5-2): Abibi; Zullo, Morero, Laezza; Celjak, Palmisano, Di Paolantonio, Rossetti, Micovschi; Alfageme, Albadoro.

A disp.: Tonti, Pizzella, Njie, Falco, Carbonelli, Saporito, Silvestri, Petrucci, Corcione. All.: Ignoffo.

Catania (4-3-3): Furlan; Biondi, Silvestri, Saporetti, Pinto; Dall’Oglio, Lodi, Llama; Sarno, Di Piazza, Di Molfetta.

A disp.: Martinez, Noce, Mbende, Bucolo, Welbeck, Curiale, Marchese, Catania, Pecorino, Liguori, Mazzarani. All.: Camplone.

Arbitro: De Santis di Lecce. Assistenti: Mittica e Gregorio di Bari.