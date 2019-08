Avellino Calcio Avellino-Catania, i convocati: guai dell’ultim’ora per Ignoffo 24 agosto 2019

di Claudio De Vito. Rifinitura pomeridiana sotto la pioggia per l’Avellino atteso dall’esordio nel campionato di Serie C contro il Catania. Brutte notizie per Giovanni Ignoffo che, oltre a Fabiano Parisi, dovrà rinunciare a Fallou Njie, colpito da noie muscolari alla coscia. Ma le rogne per il tecnico biancoverde arrivano dal tris di ultimi arrivati.

Manca infatti l’ok per Nermin Karic, Julian Illanes e Simone De Marco per i quali il regime di amministratore controllata non ha autorizzato il tesseramento nonostante quest’ultimo sia stato ufficializzato dalla società. Insomma un bel pasticcio che costringerà il club a stipulare una nuova fideiussione per poter coprire questi e i prossimi ingaggi. E Ignoffo ad avere gli uomini contati in difesa.

Tutti e tre sono convocati ma difficilmente arriverà il via libera in grado di consentire loro di scendere in campo. Ecco allora che l’Avellino dovrebbe schierarsi con questi interpreti sotto le insegne tattiche del 3-5-2: Abibi; Zullo, Morero, Laezza; Celjak, Palmisano, Di Paolantonio, Rossetti, Micovschi; Alfageme, Albadoro.

La lista dei 22 convocati per la sfida con il Catania:

Portieri: Abibi, Pizzella, Tonti.

Difensori: Celjak, Illanes, Laezza, Morero, Petrucci, Saporito, Zullo.

Centrocampisti: Carbonelli, Corcione, De Marco, Di Paolantonio, Falco, Karic, Micovschi, Palmisano, Rossetti, Silvestri.

Attaccanti: Albadoro, Alfageme.