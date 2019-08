Avellino Calcio Avellino-Catania, attesa per la prima: boom di tifosi al Partenio 24 agosto 2019

di Claudio De Vito. L’Avellino torna a calciare il palcoscenico della Serie C con una sfida molto sentita che richiamerà allo stadio un pubblico che, parametrato sulla media spettatori casalinga e sulle note vicende societarie, può essere definito delle grandi occasioni. Per il match con il Catania, in programma domani alle 15, il Partenio-Lombardi sarà gremito da 5mila persone.

Non certo il tutto esaurito – la capienza attuale imposta supera di poco le 7mila unità – ma il pienone di entusiasmo c’è. Alla vigilia – dato delle 15 – si contano 2500 abbonamenti sottoscritti e 900 biglietti staccati ai quali vanno aggiunti i 250 biglietti venduti nel settore ospiti ai sostenitori catanesi. Quest’ultimi avranno tempo fino alle 19 per incrementare la loro rappresentanza in Irpinia. Il grosso delle presenze sarà ovviamente concentrato in Curva Sud, dove si sistemeranno circa 3mila appassionati biancoverdi.

Tornerà ad essere gremita anche la Tribuna Montevergine che tra settore Centrale e Laterale assicurerà oltre 500 presenze. Campagna abbonamenti e prevendita galoppano di pari passo. La prevendita proseguirà fino a questa sera, poi l’ultima impennata domani mattina fino al fischio d’inizio. Sarà spettacolo in un Partenio-Lombardi che riabbraccerà il professionismo.