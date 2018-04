Avellino Calcio Avellino a Carpi con 500 tifosi al seguito: la carica arriva anche in ritiro 27 aprile 2018

di Claudio De Vito, inviato a Carpi – L’Avellino ha raggiunto il ritiro pre-partita di Correggio intorno alle 19 al termine di un lungo viaggio in treno su Reggio Emilia da Napoli. Il pullman della squadra biancoverde è stato accolto da una ventina di tifosi irpini residenti in Emilia-Romagna e Veneto, tra le province di Mantova, Verona, Modena e Reggio Emilia. Bandiere e sciarpe al vento e parole di incoraggiamento per D’Angelo e compagni che forse non si aspettavano la calorosa accoglienza. Con Claudio Foscarini e la squadra il rettore sportivo Enzo De Vito in rappresentanza del club.

Domani al “Sandro Cabassi” saranno in cinquecento a sostenere i lupi per la sfida con il Carpi. 401 i tagliandi venduti nel settore ospiti, mentre un altro centinaio di sostenitori biancoverdi si sistemeranno in tribuna facendo sentire la propria voce. La Curva Sud ha allestito un pullman in provincia. Altri tifosi arriveranno dalla Svizzera per far man forte all’Avellino in una gara decisiva per il prosieguo del cammino salvezza.