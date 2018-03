Avellino Calcio Avellino, non si cambia: avanti con Novellino 18 marzo 2018

Claudio De Vito – Walter Novellino sarà ancora l’allenatore dell’Avellino nonostante gioco e risultati non rispondano appieno alle aspettative della società. Il tecnico di Montemarano è stato salvato dal destro di Francesco Di Tacchio. Nessun esonero dunque, nonostante la prestazione scarsamente convincente dei biancoverdi in chiara difficoltà sul piano della manovra.

Avanti con Walter Novellino per quella che dovrebbe essere una fiducia a tempo. Già a partire dalla trasferta di Vercelli, in uno scontro diretto, il navigato tecnico ex Modena dovrà fornire argomenti convincenti alla sua dirigenza.

Poco prima dell’angolo indovinato da Francesco Di Tacchio, Massimiliano Taccone aveva lasciato scuro in volto il box autorità della Tribuna Terminio lasciando presagire ore calde per la panchina biancoverde. Così non è stato appunto per il gol del pari, ma Walter Novellino (contratto fino al 2019 al cifre importanti) resta un osservato speciale. Massimo Drago su tutti resta alla finestra.