Avellino Calcio Avellino nella tana della Virtus Francavilla per dimenticare il caos 7 febbraio 2020

di Claudio De Vito. In pieno bailamme societario quasi ci si dimentica che l’Avellino domenica scenderà in campo per ritrovare la vittoria che manca oramai da cinque gare. Dovrà farlo senza lo zoccolo duro del tifo che nei giorni scorsi ha annunciato lo sciopero invitando il resto della tifoseria a fare altrettanto. A metà mattinata così si contano soltanto cinque biglietti staccati su cinquecento disponibili.

Mancherà, a malincuore, pertanto il sostegno per Ezio Capuano e i suoi ragazzi alle prese con la seconda trasferta consecutiva. Ecco perché l’appuntamento del “Giovanni Paolo II” di Francavilla Fontana è di quelli delicati, ma in compenso il tecnico di Pescopagano potrà contare sui nuovi acquisti portati nell’arco della settimana ad un livello di condizione certamente migliorato rispetto a Bisceglie.+

Ieri i lupi hanno superato 8-0 il Baiano, squadra di Promozione, nel test blindato del Partenio-Lombardi per via del falso allarme bomba che ha preceduto la sgambata, ulteriore elemento di tensione in un ambiente già di per sé una polveriera. In evidenza Diego Albadoro, Fabiano Parisi ed uno dei nuovi volti Salvatore Sandomenico, tutti autori di una tripletta. Claudiu Micovschi e Demiro Pozzebon hanno completato l’opera.

Il modulo dovrebbe essere ancora il 3-4-2-1 che tende a 3-4-3 puro con l’estro mancino di Daniele Ferretti e Claudiu Micovschi a sostegno di Demiro Pozzebon, che dovrebbe spuntarla sul compagno di reparto Diego Albadoro nonostante quest’ultimo non sia dispiaciuto nelle ultime uscite. Mancano però i gol ed allora Ezio Capuano pare abbia intenzione di aggrapparsi alla novità offerta dal mercato.

In difesa Julian Illanes rimpiazzerà lo squalificato Francesco Bertolo. In mezzo al campo Simone De Marco non è al meglio ma stringerà i denti al fianco di Alessandro Di Paolantonio. Sulla destra Vedran Celjak è insidiato da Agostino Rizzo, provato titolare nel test. Le opzioni non mancano in tutti i reparti. Ezio Capuano ha un discreto margine di scelta in tutti i reparti sia dall’inizio che a gara in corso. Alle 14.30 di nuovo porte chiuse per incrementare il livello di preparazione.

Di fronte ci sarà una formazione anch’essa priva del suo timoniere Bruno Trocini in panchina. Il dirimpettaio di Giuseppe Padovano sarà di conseguenza Maximiliano Ginobili che si ritroverà a gestire il 3-5-2 biancazzurro nell’arco dei novanta minuti. Tornerà Leonardo Perez chiamato a rimpiazzare in avanti il suo gemello del gol Federico Vazquez. Andrea Tiritiello dovrebbe riappropriarsi della posizione centrale nel pacchetto arretrato.