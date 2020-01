Avellino Calcio Avellino-Vibonese, andare al Partenio costerà meno: scatta la prevendita 9 gennaio 2020

Sono in vendita dalle 9 di questa mattina online e presso i punti vendita Vivaticket i tagliandi per Avellino-Vibonese in programma domenica alle 15. Anno nuovo prezzi nuovi per i tifosi che si recheranno al botteghino per l’acquisto del titolo di accesso allo stadio Partenio-Lombardi.

La società presieduta dal presidente Luigi Izzo infatti ha operato un taglio sul tariffario relativo a tutti i settori. Così, si pagherà 8 euro per la Curva Sud, 10 per la Tribuna Terminio, 18 per la Montevergine Laterale e 28 per la Centrale, 45 infine per la Tribuna d’Onore. I primi tre settori costeranno 2 euro in più il giorno della partita. Gratis l’ingresso per i bambini fino a 10 anni.

Novità anche per l’organizzazione della biglietteria, guidata dal rientrante Giuseppe Musto, che sarà aperta nei seguenti giorni e orari: giovedì 9 gennaio dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00; venerdì 10 gennaio dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00; sabato 11 gennaio dalle ore 10,00 alle ore 13,00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00; domenica 12 gennaio dalle ore 10,00 fino all’inizio del match.

Entreranno gratis invece i ragazzi delle scuole e under 18 dei comuni di Forino, Cervinara e San Martino Valle Caudina colpiti duramente dal maltempo prima di Natale. “Dalla Valle Caudina arriveranno due pullman, uno, invece, partirà da Forino” ha annunciato il neo segretario generale Giuseppe Izzo che ha aggiunto: “Il messaggio è stato colto: l’Avellino, oltre all’ambito sportivo, deve allargare i suoi orizzonti ed avere una sua valenza in termini sociali e culturali”.