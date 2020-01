Avellino Calcio Avellino, testa alla Vibonese. Mercato: pressing per portiere e difensore 7 gennaio 2020

di Claudio De Vito. Alle 14.30 l’Avellino tornerà in campo per proiettarsi mentalmente e fisicamente all’esordio nel 2020 contro la Vibonese e più in generale prepararsi al tour de force del primo mese dell’anno. Dopo la sfida ai calabresi infatti i lupi faranno visita al Teramo domenica 19 (ore 17.30) e al Catania tre giorni dopo (si attende l’ufficialità dell’anticipi del match dalle 18.30 alle 15), per poi chiudere il ciclo terribile in casa il 26 contro il Picerno (17.30). Due ricche settimane che vanno in controtendenza rispetto al lungo stop che ha costretto la Serie C a riaprire le ostilità ad un mese dall’ultimo turno di campionato.

Le insidie della sosta sono dietro l’angolo, a maggior ragione se per il ritorno in campo bisogna far fronte ad una serie di defezioni per squalifica. Domenica mancheranno Santiago Morero e Giuliano Laezza in difesa, e Luis Maria Alfageme in un attacco già orfano dell’infortunato Gabriel Charpentier. Ne sa qualcosa anche la Vibonese che al Partenio-Lombardi dovrà fare a meno del difensore Errico Altobello e del centrocampista, tra l’altro di origini irpine, Mario Prezioso entrambi appiedati dal giudice sportivo.

Ezio Capuano dunque ha ancora una volta i difensori contati e allora preme per averne uno nuovo dal mercato già in questa settimana. In tal senso si registra il pressing della dirigenza biancoverde per Francesco Bertolo, centrale classe ’91 in forza al Picerno. Il difensore catanese avrebbe chiesto alla società rossoblu di liberarlo. Si attendono sviluppi a stretto giro. L’Avellino ci conta sia come necessità immediata che come opportunità all’interno del progetto tattico trattandosi di un piede sinistro che tanto manco nel parco difensori.

Un altro obiettivo sensibile del momento è rappresentato da Andrea Dini, portiere del ’96 ora al Trapani ma di proprietà del Parma. Avrebbe scavalcato sia Marius Adamonis che Francesco Forte e a breve è atteso il via libera all’operazione che automaticamente accelererebbe l’addio di Alessio Abibi. Per la fascia destra è sempre forte l’interesse per l’esterno della Salernitana Sedrick Kalombo. Francesco Fedato il nome caldo per l’attacco. In uscita per il momento non si registrano richieste ufficiali per i pezzi pregiati Alessandro Di Paolantonio e Fabiano Parisi che alle 18 insieme a Julian Illanes incontreranno i tifosi presso l’Official Store di via Cannaviello.