Avellino-Vibonese, le pagelle

di Claudio De Vito. Pari, spettacolo e nervosismo. Non è mancato davvero nulla in Avellino-Vibonese terminata sul punteggio di 1-1 che sarebbe potuto essere certamente più corposo. Tra i protagonisti ce n’è uno assoluto, vale a dire Fabiano Parisi autore di una partita di alto livello in fase propositiva. Pregevole l’assolo valso il pari: tre gli acuti consecutivi in campionato, uno più bello dell’altro.

Parisi brilla ma è anche sfortunato quando colpisce il legno che ha strozzato l’urlo in gola anche di Di Paolantonio, sempre pronto ad animare la manovra offensiva direttamente e indirettamente. In difesa Zullo fatica a controllare Bernardotto, complicato da gestire spalle alla porta in appoggio ai suoi compagni. Celjak soffre maledettamente la spinta di Tito. De Marco viene fuori alla distanza con un secondo tempo di spessore in termini di rottura. A Micovschi manca la stoccata decisiva, ma è sempre in agguanto con la sua imprevedibilità al servizio del gioco d’attacco.

Capuano recrimina per la direzione arbitrale e per l’espulsione scaturita dal suo ingresso in campo per protestare, ma in compenso si gode la crescita di una squadra che nonostante avesse gli uomini contati ha sfoderato una prova tale da non far rimpiangere le prestazioni del pre-sosta. In affanno invece il direttore di gara Kumara tra episodi in area e gestione dei cartellini assai discutibili.

Avellino-Vibonese 1-1, le pagelle

Marcatori: 19′ pt Petermann, 47′ pt Parisi.

Avellino (3-5-2): Tonti 5.5; Njie 6 (22′ st Evangelista 6), Zullo 5.5, Illanes 6; Celjak 5.5, De Marco 6 (46′ st Karic sv), Di Paolantonio 6.5, Silvestri sv (15′ pt Rossetti 5.5), Parisi 8; Micovschi 6.5, Albadoro 6.

A disp.: Pizzella, Carbonelli, Acampora, Petrucci. All.: Capuano 6.5.

Vibonese (4-3-3): Greco 6.5; Ciotti 5.5 (25′ st Rezzi sv), Redolfi 5.5, Mahrous 6, Tito 6.5; Tumbarello 6 (35′ st Prezzabile sv), Pugliese 6 (26′ st Del Col sv), Petermann 6.5; Bubas 5.5, Bernardotto 6.5, Emmausso 5.5 (41′ st Napolitano sv).

A disp.: Mengoni, Quaranta, Raso, Spinelli, Doko, Riga. All.: Modica 6.5.

Arbitro: Kumara di Verona 4. Assistenti: Mittica e Gregorio di Bari.

Note: espulso 39′ pt Capuano per proteste, ammoniti 24′ pt Ciotti, 2′ st Pugliese, 3′ st De Marco, 10′ st Redolfi, 43′ st Prezzabile per gioco scorretto, 33′ pt Parisi, 38′ pt Zullo per comportamento non regolamentare, spettatori paganti 1069, quota abbonati 2950, incasso 7882, angoli 3-5, recuperi 6′ pt e 3′ st.