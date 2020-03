Avellino, pagati gli stipendi. D’Agostino: “L’emergenza ci condiziona”

In giornata l’Avellino ha adempiuto alle scadenze relative agli emolumenti dei contratti di tesserati e dipendenti per i mesi di gennaio e febbraio. Si tratta del termine per i soli stipendi, mentre per la parte fiscale le società hanno ottenuto dalla Figc una proroga al 16 aprile che poi il decreto “Cura Italia” di oggi ha di fatto neutralizzato sospendendo fino al 31 maggio tutti gli adempimenti fiscali e previdenziali.

“L’emergenza sanitaria che tutti stiamo affrontando – ha dichiarato il presidente Angelo Antonio D’Agostino – ha reso complessa anche l’ordinaria amministrazione. L’organizzazione interna, la programmazione finanziaria e la solidità del Gruppo hanno però permesso di superare anche questo scoglio con relativa sicurezza, tenendo fede a tutti gli impegni presi. Indispensabile è stato il contributo di tutti, frutto del lavoro di una squadra che, proprio come quella composta dai ragazzi che vanno in campo, si sta rivelando giorno dopo giorno sempre più affiatata e coesa”.

La dirigenza continua intanto a programmare il futuro e a garantire la quotidiana gestione del club. “Abbiamo adottato tutte le misure di sicurezza necessarie per la tutela dei nostri dipendenti e di tutti i collaboratori – spiega l’amministratore unico della IDC Giovanni D’Agostino – a cominciare da sane pratiche di smart working e telelavoro. Ciò che più ci dispiace, in questa emergenza, è la difficoltà o in alcuni casi l’impossibilità di coinvolgere stakeholder vecchi e nuovi, che siano sponsor o semplici tifosi, nelle attività del club. Vorremmo dare a tutti la possibilità di toccare con mano la bontà del nostro progetto e confrontarci su dove e come migliorare. Questo, purtroppo, oggi ci è negato da situazioni contingenti indipendenti dalla nostra volontà. Vogliamo però, ancora una volta, rassicurare tutti sul nostro impegno e sulla nostra dedizione, che fanno sì che l’Avellino, al pari delle altre aziende del gruppo, continui a crescere ed essere tutelata anche a fronte delle grandi difficoltà che tutti quotidianamente stiamo affrontando”.