di Claudio De Vito. Vietato sbagliare pena il baratro che l’Avellino vede ma che vorrebbe evitare. Per farlo deve battere un Rieti tornato ad una parvenza di normalità, ma pronto a sgretolarsi in virtù dei tanti addii annunciati a breve scadenza. Al Partenio-Lombardi andrà in scena la sfida tra due formazioni alle prese con tante grande al di fuori del rettangolo di gioco: situazioni comunque differenti, ma che combaciano per instabilità.

Compresa quella dello spogliatoio che Capuano, facendo scudo, ha provato a nascondere alla vigilia. L’inquietudine resta e ha mietuto anche una vittima, ovvero Albadoro rimasto fuori dai convocati per quella che ha assunto tutti i contorni di un’esclusione per motivi disciplinari. L’attacco allora sarà tutto in versione baby con Micovschi e Karic a supporto di Charpentier che non segna da un mese. Il 3-4-3 potrebbe aiutare lui a sbloccarsi e il compagno rumeno a trovare finalmente la giusta collocazione in campo. In difesa Morero è in vantaggio su Zullo.

Il nuovo modulo biancoverde però è anche una risposta all’identico assetto tattico del Rieti. Uomini inevitabilmente contati per Caneo che almeno in avanti potrà far leva sul solito trio De Paoli-Beleck-Marcheggiani. Assenti Aquilanti e Guiebre al passo d’addio e Lazzari influenzato. In difesa gioca Zanchi con Gigli e Granata. La panchina, manco a dirlo, è imbottita di under.

Avellino-Rieti, le probabili formazioni

Avellino (3-4-3): Tonti; Illanes, Morero, Laezza; Celjak, De Marco, Di Paolantonio, Parisi; Micovschi, Charpentier, Karic.

A disp.: Pizzella, Abibi, Palmisano, Zullo, Rossetti, Alfageme, Njie, Carbonelli, Evangelista, Silvestri, Petrucci. All.: Capuano.

Indisponibili: Albadoro.

Squalificati: nessuno.

Ballottaggi: Tonti-Abibi 60%-40%, Morero-Zullo 55%-45%.

Rieti (3-4-3): Addario; Zanchi, Gigli, Granata; Tiraferri, Palma, Zampa, Esposito; De Paoli, Beleck, Marcheggiani.

A disp.: Pegorin, Arcaleni, Del Regno, De Sarlo, Marino, Poddie, Sette, Tirelli, Bellopede. All.: Caneo.

Indisponibili: Aquilanti, Guiebre, Lazzari.

Squalificati: nessuno.

Ballottaggi: nessuno.

Arbitro: Fiero di Pistoia. Assistenti: Bonomo di Milano e Biffi di Treviglio.