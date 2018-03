Avellino Calcio Avellino Calcio – Radu titolare, ma con la Romania 24 marzo 2018

Ionut Radu titolare ma soltanto con la Romania Under 21. Il portiere scuola Inter è tornato tra i pali dopo un mese e mezzo e lo ha fatto con la sua selezione finita k.o. contro i pari età dell’Inghilterra in amichevole. L’estremo difensore classe ’97 inizialmente non figurava tra gli arruolati per l’impegno della sua nazionale, che poi ci ha ripensato chiamandolo a corte nella giornata di giovedì.

Ionut Radu ha raggiunto il ritiro inglese di Wolverhampton e si è sottoposto al controllo dei medici dell’Under 21 che ne hanno certificato la completa guarigione dallo stiramento alla coscia accusato dopo la gara con il Cesena. Il portiere dell’Avellino ha giocato l’intera partita incassando due gol (2-1 il finale).

Martedì i suoi compagni bisseranno contro il Wolverhampton Under 23, ma lui già domani sarà a Vercelli per aggregarsi alla truppa di Walter Novellino senza tuttavia intaccare la titolarità di Luca Lezzerini. La Romania Under 21 sta lottando per l’accesso agli Europei di categoria del prossimo anno in Italia: a settembre è previsto lo scontro al vertice con il Portogallo nel girone di qualificazione.

Dopo la gara con la Pro Vercelli, Riccardo Marchizza si aggregherà di nuovo all’Italia Under 20 reduce dalla sconfitta di misura in Repubblica Ceca per il Torneo 8 Nazioni. Martedì ad Alessandria la selezione di Federico Guidi ospiterà la Svizzera. Il rientro alla base del difensore di proprietà del Sassuolo è previsto nella giornata di mercoledì, alla vigilia dell’impegno pasquale con il Parma.