Avellino Calcio Avellino Calcio – Primavera, panchina al duo Sergio-Biancolino 22 marzo 2018

La Primavera volta pagina ancora una volta in questa stagione sulla propria panchina promuovendo Raffaele Biancolino. L’ex attaccante biancoverde infatti affiancherà nelle vesti di collaboratore Raffaele Sergio, già responsabile del settore giovanile e ora nuovo responsabile tecnico dei lupacchiotti. Sollevato dall’incarico Guglielmo Tudisco, subentrato nella prima parte di campionato ad Antonio Iandolo.

“Ringrazio il presidente Taccone, il direttore sportivo De Vito e i dirigenti del settore giovanile per questa nuova opportunità di crescita, umana e professionale, al fianco dei giovani calciatori biancoverdi” ha dichiarato Raffaele Biancolino, entrato nel club prima come club manager, poi come collaboratore nello staff di Walter Novellino.

“Lavorare a contatto con lo staff di Novellino, da cui sto ricevendo insegnamenti importanti, è per me motivo di orgoglio e non posso fare altro che ringraziarlo per tutti i valori tecnici e umani che sta trasmettendo – ha aggiunto il Pitone – Continuerò a collaborare su entrambi i fronti con la dedizione e con l’umiltà che mi ha sempre contraddistinto, con l’obiettivo di trasmettere la mia stessa passione ai più giovani che hanno la fortuna di indossare la maglia dell’Avellino”.