Avellino-Potenza, le pagelle di Irpinianews

di Claudio De Vito. Una difesa da incubo ed una serata sottotono in generale condanna l’Avellino alla terza sconfitta di fila, la quinta casalinga di un campionato mai decollato tra le mura amiche. Da dimenticare la prova della retroguardia e alle sue spalle di un Abibi che non ha colpe sui gol, ma sulla gestione della maggior parte dei palloni capitati dalle proprie parti. Morero bisticcia con Zullo e non ne azzecca una. Illanes si allinea al disastroso contesto delle retrovie. Si salvano soltanto i ragazzi mancini Parisi e Micovschi che provano a pungere dalle parti di Breza. Charpentier ha le polveri bagnate e non ha intesa con Albadoro: sui pochi cross che arrivano non c’è mai l’attacco degli spazi. Per Capuano è un flop nell’unica partita che non avrebbe voluto mai fallire, per giunta in questo modo.

Avellino-Potenza 0-2, le pagelle

Marcatori: 28′ pt Ferri Marini, 38′ pt Murano.

Avellino (3-5-2): Abibi 4; Zullo 5, Morero 4, Illanes 5 (1′ st Karic 5); Celjak 5, Micovschi 6 (37′ st Silvestri sv), Di Paolantonio 5.5, De Marco 5.5 (1′ st Rossetti 4), Parisi 6; Charpentier 5.5, Albadoro 5.5 (19′ st Alfageme 4).

A disp.: Tonti, Pizzella, Palmisano, Njie, Laezza, Carbonelli, Evangelista, Petrucci. All.: Capuano 5.5.

Potenza (3-5-2): Breza 6; Sales 6.5, Giosa 6.5, Silvestri 7; Viteritti 6.5 (46′ st Isgrò sv), Dettori 7, Coppola 6.5 (18′ st Coccia 6), Iuliano 6.5, Sepe 6.5; Murano 7.5 (25′ st Vuletich 6), Ferri Marini 7 (18′ st Arcidiacono 5.5).

A disp.: Ioime, Panico, França, Nembot, Longo, Souare. All.: Leonetti 6 (Raffaele squalificato).

Arbitro: Marchetti di Ostia Lido 6. Assistenti: Garzelli di Livorno e Nuzzi di Valdarno.

Note: ammoniti 40′ pt Sales, 6′ st Micovschi per gioco scorretto, 17′ st Parisi per comportamento non regolamentare, angoli 8-4, recuperi 0′ pt e 5′ st.