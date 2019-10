Avellino Calcio, pareggio a reti bianche con l’ultima in classifica. Il tabellino

Pareggio a reti bianche per l’Us Avellino contro il Rende, ultimo in graduatoria nel girone C di Serie C. I lupi, dopo tre sconfitte di fila, tornano a muovere la classifica ma restano ancora a secco di gol e vittoria. Da segnalare il rigore fallito da Di Paolantonio al 6′ della ripresa. Il centrocampista biancoverde si fa ipnotizzare da Savelloni che respinge la conclusione e salva il risultato. Nel finale anche la traversa colpita da entrambe le formazioni: Charpentier per i lupi e Ndiye per gli ospiti.

AVELLINO- RENDE 0-0

AVELLINO (4-3-3): Tonti; Celjak, Morero, Njie (1’ st Silvestri), Laezza; Rossetti (29’ st Karic), Di Paolantonio, De Marco (1’ st Charpentier); Micovschi, Alfageme, Parisi. A disp.: Pizzella, Abibi, Palmisano, Zullo, Carbonelli, Evangelista. Allenatore: Giovanni Ignoffo.

RENDE (4-3-3): Savelloni; Collocolo (37’ st Ndiye), Rossini (16’ st Libertazzi), Germinio, Bruno; Scimia, Blaze, Morselli (11’ st Origlio); Giannotti, Murati, Vitofrancesco. A disp.: Palermo, Borsellini, Ampollini, Cipolla, Nossa, Vigolo, Soomets, Drkusic. Allenatore: Andrea Tricarico.

ARBITRO: Sig. Alessandro Di Grazi della sezione di Como.

ASSISTENTI: Sigg. Massimiliano Bonomo della sezione di Milano e Fabrizio Giorgi della sezione di Legnano.

AMMONITI: 43’ pt De Marco, 5’ st Laezza, 13’ st Collocolo, 21’ st Scimia, 26’ st Parisi, 37’ st Savelloni.