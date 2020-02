di Claudio De Vito. Il derby infrasettimanale fra Avellino e Paganese mette in palio l’approdo in zona playoff fra due squadre oramai libere da assilli di classifica legati alla salvezza. Al Partenio-Lombardi allora ci sarà da attendersi novanta minuti all’insegna della spensieratezza senza però perdere di vista le rispettive prerogative tattiche e, sponda biancoverde, l’obiettivo di provare a vincere il primo derby di campionato.

Missione tutt’altro che agevole per Capuano costretto ancora una volta a fare a meno di alcuni elementi in tutti i reparti tra infortuni e squalifiche. Il tecnico di Pescopagano riabilita però Bertolo pronto a prendere il posto di Morero in difesa con Laezza perno centrale. La linea a quattro di centrocampo non dovrebbe variare almeno dall’inizio, con l’eroe di Vibo Valentia Garofalo atteso in campo in corso d’opera. Due novità in attacco con Albadoro al posto dello squalificato Pozzebon e uno tra Ferretti e Sandomenico per rimpiazzare Izzillo, a meno che Capuano non decida di schierarli entrambi per dare un po’ di fiato a Micovschi.

La Paganese invece sarà priva dello squalificato Perri che sull’out mancino sarà sostituito da Mattia complice anche l’assenza da qualche settimana di Dramé nel ruolo. Erra però ha soprattutto il problema relativo al portiere perché Baiocco dovrebbe alzare bandiera bianca lasciando così il posto a Scevola. In mediana si rivedranno Capece e Gaeta, mentre in attacco Calil lascerà con ogni probabilità il posto a uno tra Guadagni e Alberti.

130 i tifosi che sosterranno gli azzurrostellati in un Partenio-Lombardi che si preannuncia ancora più vuoto rispetto al derby con la Cavese: allo sciopero del tifo organizzato si aggiungerà la disputa del match in un orario piuttosto critico in giorno feriale.

Avellino-Paganese, le probabili formazioni

Avellino (3-4-2-1): Dini; Illanes, Laezza, Bertolo; Celjak, De Marco, Di Paolantonio, Parisi; Micovschi, Ferretti; Albadoro.

A disp.: Tonti, Pellecchia, Morero, Rossetti, Njie, Evangelista, Sandomenico, Garofalo, Federico, Rizzo. All.: Capuano.

Indisponibili: Charpentier, Izzillo, Karic, Palmisano, Silvestri, Zullo.

Squalificati: Alfageme, Pozzebon.

Ballottaggi: Bertolo-Morero 55%-45%, Ferretti-Sandomenico 55%-45%.

Paganese (3-5-2): Scevola; Sbampato, Stendardo, Panariello; Carotenuto, Caccetta, Capece, Gaeta, Mattia; Diop, Guadagni.

A disp.: Baiocco, Bovenzi, Bramati, Alberti, Scarpa, Cavucci, Calil, Bonavolontà, Schiavino, Acampora, Musso. All.: Erra.

Indisponibili: Campani, Dramè.

Squalificati: Perri.

Ballottaggi: Guadagni-Alberti 55%-45%.

Arbitro: Bitonti di Bologna. Assistenti: Massara di Reggio Calabria e Terenzio di Cosenza.