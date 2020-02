Avellino Calcio Minutaggio under, l’Avellino conferma la maglia nera: zero euro in cassa 4 febbraio 2020

di Claudio De Vito. L’aggiornamento della classifica relativa al minutaggio degli under in Serie C ha confermato la maglia nera per l’Avellino. Il club biancoverde infatti si ritrova a zero euro incassati al pari di altri nove club che non hanno fatto ricorso all’impiego di giovani italiani nati dal ’98 in poi per ricevere i contributi della Lega Pro.

Il regolamento prevede che debbano essere accumulati da un minimo di 270 minuti fino ad un massimo di 450 a partita. Attualmente gli under biancoverdi sono Fabiano Parisi (2001), Matteo Rossetti (1998), Agostino Rizzo (1999) e Vincenzo Garofalo (1999), questi ultimi due ingaggiati durante il mercato di riparazione. Out per infortunio invece Marco Silvestri (1999) rimpiazzato proprio dall’irpino originario di Lioni Vincenzo Garofalo.

La classifica sul minutaggio è aggiornata al 21esimo turno, dal momento che i contributi sono elargiti ogni sette giornate. Teoricamente l’Avellino potrebbe iniziare ad incassare con proiezione sulla 28esima giornata, ma praticamente il discorso diventa più complesso perché attualmente il solo Fabiano Parisi è un titolare nei piani tecnici di Ezio Capuano. La Cavese invece si è confermata regina nell’impiego dei giovani con quasi 400mila euro portati a casa.

La classifica aggiornata: 1. Cavese euro 395.864,41; 2. Rende euro 238.078,57; 3. Paganese euro 234.736,89; 4. Bisceglie euro 206.149,79; 5. Viterbese euro 193.331,69; 6. Monopoli euro 142.310,73; 7. Vibonese euro 140.592,00; 8. Casertana euro 129.025,67; 9. Virtus Francavilla euro 128.998,46; 10. Picerno euro 11.272,44; 11. Avellino, Bari, Catania, Catanzaro, Potenza, Reggina, Rieti, Sicula Leonzio, Teramo, Ternana euro 0,00.