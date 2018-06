Avellino Calcio Avellino Calcio – Mercato, operazione-bis per la porta 30 giugno 2018

di Claudio De Vito – L’Avellino si appresta a portare a compimento la rivoluzione tra i pali su un mercato che a breve regalerà al neo allenatore Michele Marcolini l’ottavo tassello. Dopo l’ok dell’Inter al prestito di Michele Di Gregorio, il club biancoverde si appresta ad incassare il semaforo verde per Ivan Lanni dall’Ascoli.

Ai bianconeri andrà Luca Lezzerini trattato anche dal Venezia. Accordi definitivi in vista per lo scambio con i marchigiani che ieri hanno rescisso con Michael Agazzi e da tempo invece sono a conoscenza della ferma volontà di cambiare aria da parte di Ivan Lanni. La settimana prossima la fumata bianca con trasferimenti a titolo definitivo. Come vi abbiamo raccontato ieri, il portiere di Alatri che oggi compie 28 anni aveva già salutato tutti ad Ascoli confermando ad amici l’esistenza di un discorso concreto con i lupi.

Ivan Lanni, seguito in passato anche dal Genoa, è abituato a giocare da titolare in B anche se quest’anno a un certo punto della stagione ha dovuto subire l’avanzamento di Michal Agazzi nelle gerarchie di Serse Cosmi. Ad Avellino avrebbe l’opportunità di tornare protagonista in cadetteria mettendo la sua esperienza al servizio del reparto difensivo ma soprattutto del nuovo compagno di ruolo Michele Di Gregorio, lo scorso anno al Renato per la sua prima esperienza tra i pro in C.