Avellino Calcio Avellino Calcio – Mercato, Citro in pugno. Pressing Ternana per Paghera 30 giugno 2018

di Claudio De Vito – Nella giornata di martedì Reno Wilmots diventerà un nuovo calciatore del Frosinone. Un’operazione già annunciata da qualche giorno a questa parte con il giovane centrocampista belga che dovrebbe rimanere ad Avellino in prestito per la prossima stagione. Stessa formula di trasferimento anche per Emmanuel Besea incluso nell’affare per il centrocampo di Michele Marcolini. L’Avellino inoltre incasserà il 20% sulla cifra della futura cessione del calciatore.

Tutto fatto con il club di Maurizio Stirpe anche per Nicola Citro ma prima deve partire un attaccante già in rosa. Uno tra Benjamin Mokulu e Matteo Ardemagni dovrà fare spazio al folletto ex Trapani con il bomber milanese non più così sicuro di rimanere. L’Avellino infatti punta sulla sua voglia di riscatto, ma con l’intesa totale per Citro già in mano attende una congrua offerta per lasciarlo andare. Citro si trasferirebbe in Irpinia con la formula del prestito e il Frosinone dovrebbe contribuire per il suo ingaggio.

Capitolo esuberi. Per Fabrizio Paghera si sarebbe fatta avanti la Ternana in lizza con il Siena per la riammissione in cadetteria se il Cesena non dovesse iscriversi o fallire. Contatti avviati tra l’agente del calciatore e la società rossoverde, ma anche il Padova sarebbe interessato alle prestazioni del mediano bresciano. Federico Moretti potrebbe rescindere per finire allo Spezia del suo mentore Pasquale Marino, ma l’iter rescissorio sarebbe tutt’altro che in discesa.