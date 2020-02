Avellino, Izzo prenota il notaio: lunedì il dentro o fuori

di Claudio De Vito. Si rinnova puntuale l’appuntamento con il resoconto di giornata da parte di Luigi Izzo che questa sera ha diramato un nuovo comunicato stampa, il quarto da quando è iniziato il braccio di ferro con Nicola Circelli e la Innovation Football incarnata da altri due soci del club biancoverde, Andrea Riccio e Nicola Cusano. Il presidente ha emesso l’ennesimo ultimatum con convocazione davanti al notaio a Napoli alle 15 per il trasferimento di un ulteriore 50% nelle proprie mani.

Lo scontro è totale, proprio come il caos che non risparmia nessuno in questa vicenda davvero imbarazzante per gli attori in causa. Il tifo organizzato è sul piede di guerra e ha annunciato per domani mattina il ‘presidio’ del Partenio-Lombardi in segno di protesta contro l’attuale proprietà dilaniata dalla lotta intestina. La situazione si fa sempre più incandescente: la tensione sale di ora in ora.

Il comunicato di Luigi Izzo: “Nell’incontro di stamani il mio consulente Dott. Gerardo Carullo non ha potuto verificare la situazione contabile delle società IDC Srl e dell’U.S. Avellino per la mancanza di idonea documentazione. Tuttavia, nella convinzione che la proposta di vendita formulata a mezzo PEC dai Soci Circelli e Cusano con la quale si chiedeva, cito testualmente: “……..anticipazione soci (bonifici bancari) che determinato il prezzo di cessione…..” possa essere portata a conclusione ho provveduto, attraverso l’avvocato incaricato a convocare i suddetti soci per lunedì alle ore 15 presso lo studio del notaio Di Lorenzo Luca in Napoli, per perfezionare la vendita delle quote sociali della IDC SRL, nel modo seguente: pagamento di quanto bonificato alla IDC Srl dal Sig. Circelli, pagamento di quanto bonificato alla IDC Srl dalla Innovation Football, assunzione del debito del Sig. Di Matteo Nicola da parte della IDC Srl. L’unica condizione che si pone è la contestualità della vendita e l’assunzione di responsabilità da parte dell’amministratore uscente di eventuali sopravvenienze passive dal periodo dell’1 dicembre 2019 alla data del 10 febbraio 2020. Per il bene dell’Avellino Calcio e per consentirmi di perfezionare quanto richiesto dalla Covisoc per il giorno 12 e quanto dovuto per gli stipendi nella giornata di venerdì 14 febbraio, la data di lunedì è il termine ultimo ed improrogabile. E quindi faccio appello al buon senso degli interessati a chiudere positivamente la trattativa. Forza Avellino”.