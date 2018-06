Avellino Calcio Avellino Calcio – Gubitosa di nuovo al fianco di Taccone 11 giugno 2018

di Claudio De Vito – Si erano lasciati un anno fa in un caldo pomeriggio avellinese per salutarsi dopo due anni da soci. Le strade di Walter Taccone e Michele Gubitosa tornano ad incrociarsi anche se con modalità differenti sotto l’insegna dell’Unione Sportiva Avellino.

Come vi avevamo anticipato venerdì nel corso di Mixed Zone Speciale Estate (che tornerà domani alle 18 in diretta Facebook), il neo parlamentare del Movimento Cinque Stelle con la sua HS Company sarà second sponsor sulla divisa da gioco biancoverde.

Il primo resterà Sidigas come da accordi (intesa triennale) datati un anno fa con il patron della Scandone Gianandrea De Cesare. Firme in dirittura d’arrivo e nuovo sodalizio in vista tra Gubitosa e Taccone su base triennale. Una sponsorizzazione che dovrebbe assicurare alle casse biancoverdi almeno 300mila euro per i prossimi tre anni.

Il contributo dell’imprenditore di Montemiletto per il momento si fermerà qui. Non è previsto infatti nell’immediato un nuovo ingresso in società, se si considera che il suo mirino a dicembre si posò sul 100% delle quote. L’accordo sarà sottoscritto dopo l’iscrizione al campionato con l’annuncio pertanto che arriverà con ogni probabilità a luglio. E’ una mano tesa a Walter Taccone destinato a rimanere da solo al comando con l’aiuto di forti sponsorizzazioni.