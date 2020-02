Avellino Calcio Caos Izzo-Circelli, Avellino col fiato sospeso: le ultime 6 febbraio 2020

di Claudio De Vito. Le 19.30 di questa sera. Questa la deadline stabilita da Luigi Izzo per la Pec di Nicola Circelli con la cifra richiesta per essere liquidato insieme ai soci di Innovation Football Ciriaco Cusano e Andrea Riccio.

Oltre l’ultimatum saranno dolori per l’Avellino alle prese con l’inchiesta federale che rischia di far tornare la società nelle mani del tribunale. Il socio di area Izzo, Sabatino Autorino, in giornata ha integrato la documentazione relativa alla propria posizione al cospetto dalla Covisoc. Manca ora quella del 50% di sponda Circelli.

Grana che il club biancoverde supererebbe con il trasferimento delle quote nelle mani dello stesso Izzo, che ha intenzione di scattare al 75% con Sabatino Autorino e Renato De Lucia soci di minoranza al 12.5% ognuno. E i soci irpini? Entrerebbero in gioco in un secondo momento.

Ciò che preme però nell’immediato è la risposta del fronte Circelli in modo da recarsi davanti al notaio anche a tarda notte. Se ciò non dovesse accadere, Izzo imboccherebbe un percorso legale per tutelarsi e potrebbe anche convocare una conferenza stampa nella mattinata di domani per spiegare la sua versione dei fatti.