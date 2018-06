Avellino Calcio Avellino Calcio – Campagna abbonamenti verso quota cinquecento 16 giugno 2018

Dopo una settimana di campagna abbonamenti, in casa Avellino si tirano le prime somme. Trapela infatti il dato parziale sulla vendita delle tessere stagionali per assistere alle gare casalinghe dei lupi, diciannove considerando la riserva di due turni da parte del club per il varo della “Giornata Biancoverde”.

Oltre quattrocento tifosi (considerando il dato della biglietteria ufficiale e delle rivendite sparse in tutta la provincia) finora hanno manifestato la loro fiducia a scatola chiusa nei confronti della società di Walter Taccone che la settimana prossima raggiungerà quota cinquecento. L’entusiasmo non è proprio alle stelle ma dalla biglietteria dell’Unione Sportiva fanno sapere di essere in linea con i numeri di un anno fa, quando alla fine furono sottoscritti 2800 abbonamenti.

Fino al 13 luglio sarà possibile acquistare la Sud a 100 euro, la Terminio a 160, la Montevergine Laterale a 220, la Centrale a 500 è la Tribuna d’Onore a 1000. Attiva la promozione 4×3 per le famiglie (in caso di quattro abbonamenti sottoscritti nello stesso nucleo familiare, quello che costa meno sarà gratis). In fase di valutazione l’accordo con una banca estera per consentire la rateizzazione dell’acquisto dell’abbonamento.