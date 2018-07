Avellino Calcio Avellino Calcio – Bidaoui, il Benevento insiste. Altre firme in arrivo 3 luglio 2018

di Claudio De Vito – Nei piani di Michele Marcolini non c’è spazio per Soufiane Bidaoui. E per la verità anche in quelli societari visto che Walter Taccone, dopo aver esercitato l’opzione di prolungamento per un altro ad aprile, si aspetta di incassare una discreta cifra considerando il contratto in scadenza del belga naturalizzato marocchino. Naturalmente non potrà farlo alle sue condizioni, nella fattispecie il milione di euro che avrebbe chiesto al Benevento.

Richiesta esosa destinata ad abbassarsi nel corso dell’estate. Il club giallorosso, dopo aver ufficializzato Riccardo Improta dal Genoa per il tridente di Cristian Bucchi, avrebbe rilanciato a metà strada ma la sensazione è che ci vorrà del tempo per avere un quadro più preciso sulla valutazione del fantasista biancoverde.

L’interesse del Genoa sembra essersi raffreddato. Resterebbe l’opzione estera Deportivo Alaves in Spagna e il Brescia potrebbe farsi vivo. L’attenzione delle rondinelle però adesso è rivolta tutto all’operazione Donnarumma con l’Empoli: Massimo Cellino avrebbe messo sul piatto due milioni e mezzo per il cartellino dell’ex Salernitana. Segno che la disponibilità economica c’è, ma con Bidaoui sarebbe un’altra storia tutta da scrivere.

Il marocchino non parteciperà pertanto ai progetti offensivi del nuovo allenatore dei lupi intenzionato a lavorare sin da subito al 3-5-2. Il parco attaccanti dovrebbe annoverare cinque elementi: Luigi Castaldo fresco di rinnovo, Benjamin Mokulu, Matteo Ardemagni, la scommessa Salvatore Molinaro e un under (Gabriele Moncini e Luca Vido i nomi sondati). Al di là delle smentite circolate nelle ultime ore, la trattativa per Nicola Citro resta in piedi.

Resterebbe però da valutare l’effettiva volontà del Frosinone di accollarsi una parte dell’ingaggio del talento ex Trapani. Confermata invece l’intenzione di prelevare Reno Wilmots con Emmanuel Besea in cambio. Domani sarà il giorno della firma di Michele Di Gregorio ed entro questa settimana ci sarà il nero su bianco di Federico Valietti, esterno destro in arrivo dal Genoa. Il 10 e l’11 luglio visite mediche, poi il 12 il raduno al Partenio-Lombardi con allenamenti fino al 15. Il 16 tutti ad Ariano Irpino per il ritiro pre-campionato.

