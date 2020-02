Avellino Calcio Alla ricerca della vittoria perduta: Avellino in campo per ritrovare il sorriso 4 febbraio 2020

di Claudio De Vito. L’Avellino si ritroverà nel pomeriggio al Partenio-Lombardi per iniziare a preparare un’altra trasferta in Puglia, questa volta a Francavilla Fontana contro la Virtus, formazione che come quella biancoverde si ritrova a gareggiare nel gruppo di mezzo sospeso tra l’ambizione playoff e l’incubo playout. Al “Giovanni Paolo II” innanzitutto si giocherà su un campo all’altezza della situazione, e tra l’altro in erba sintetica, sul quale gli uomini di maggiore qualità tra le file biancoverdi potranno esprimersi al meglio.

E’ il caso di Daniele Ferretti e Salvatore Sandomenico fortemente penalizzati domenica scorsa al pari di Claudiu Micovschi e Nicolas Izzillo mai pericolosi individualmente o in appoggio all’unica punta Diego Albadoro. Al di là del fattore campo, la settimana di allenamenti al via oggi sarà la prima effettiva con il mercato chiuso e dunque consentirà all’allenatore di provare nuove soluzioni offensive. Il 3-4-3 puro varato nella ripresa a Bisceglie sarà in linea di massima. il sistema di gioco dell’Avellino di qui alla fine.

Diego Albadoro e Demiro Pozzebon si contenderanno la maglia da titolare per guidare la linea avanzata ferma restando la possibilità di vederli in tandem quando lo richiederanno particolari esigenze tattiche principalmente a gara in corso. Sugli esterni invece c’è l’imbarazzo della scelta.

Alla ripresa di questo pomeriggio saranno valutate le condizioni di Francesco Bertolo che a Bisceglie ha lamentato un problema alla caviglia. Il centrale ex Picerno dovrebbe lasciare il posto a Julian Illanes, con Giuliano Laezza che tornerebbe sul centrosinistra dall’inizio. Domani è prevista la consueta doppia seduta del mercoledì. Giovedì invece la solita sgambata per le prove generali con in testa il ritorno al successo che manca dal 15 dicembre a Monopoli.